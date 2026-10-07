Nuova rotonda su via Nazionale per Carema. Approvata la variante, ora l’acquisto dei terreni

PONT-SAINT-MARTIN (gs5) Approvata la variazione di bilancio di 270mila euro nel corso del Consiglio Comunale di Pont-Saint-Martin convocato dal sindaco Marco Sucquet martedì scorso, 29 settembre.
La cifra per una consistente parte verrà impiegata nella realizzazione di un marciapiede in via Circonvallazione, opera che usufruirà di un contributo regionale di 125mila euro stanziato per le opere minori di pubblica utilità.
Sono state registrate inoltre alcune entrate provenienti da finanziamenti esterni, tra cui quelli per i centri estivi ma soprattutto è stato approvata la spesa per la costruzione della mensa scolastica delle scuole medie al 2027.
La mensa verrà ricavata al piano interrato della nuova sede dell’Istituto Musicale di Pont-Saint-Martin in via Carlo Viola, intervento che richiederà un impegno economico di circa 350mila euro.
I ritardi dei lavori hanno portato però a spostare la spesa al prossimo anno.
Altro tema importante è stata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Prati Nuovi.
Il progetto, redatto da Phi-Group srl, prevede un quadro economico complessivo di circa 996mila euro, di cui 690mila euro di lavori.
L’intero progetto sarà sostenuto grazie al finanziamento regionale di 990mila euro ricevuto dal Comune e che andrà dunque a coprire la quasi totalità delle spese.
Infine, è stata approvata la variante tecnica non sostanziale per la realizzazione della rotonda in via Nazionale per Carema.
La variante, redatta dallo studio tecnico aostano Abithe, è stata stilata in accoglimento di alcune prescrizioni tecniche portate avanti dalla Struttura Pianificazione Territoriale della Regione.
Nei prossimi mesi inizieranno così gli acquisti dei terreni dell’area interessata per procedere poi con i lavori di realizzazione che sono finanziati dall’Amministrazione regionale per un importo complessivo di 2 milioni 400 mila euro.