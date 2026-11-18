Sabato scorso, 7 novembre, nell’ambito della celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione comunale di Verrès ha consegnato le carte di maturità civica ai neo diciottenni del paese. Ecco i loro nomi: Andrea Anello, Emily Bertolin, Luna Buat, Alice Casadei, Tarik Chaaboune, Zeineb Chakroun, Alessandro Corigliano, Arianna De Rosa, Douaa Djedidi, Sebastian Ferré, Karol Guardabene, Chloé Hugonin, Yassine Letaief, Nizar Machmachi, Angelica Mascaro, Fabiola Milano, Imane Msouquer, Celeste Perracca, Hamza Sahli, Aisha Sofia Sartori ed Emma Vigo.
Verrès: le carte di maturità civica ai neo diciottenni
Redazione · Pubblicato il
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