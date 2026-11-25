AYAS (qdn) A pochi giorni dall’elezione della nuova sindaca di Ayas Elena Becquet, si torna a discutere del progetto del collegamento intervallivo con Cime Bianche. A intervenire con una nota è il comitato “Insieme per Cime Bianche” che – augurando «buon lavoro alla nuova Giunta di Ayas, che troverà nel nostro Comitato un interlocutore disponibile al confronto» – sottolinea di accogliere «favorevolmente la sua intenzione di “evitare di cementificare nuovi prati”, ma ci sorprende quanto affermato sul collegamento attraverso il Vallone. Come noto, il progetto risale ormai al 2015 e non ha mai visto attività concrete, se non 2 costosissimi studi di fattibilità ormai obsoleti. Ridurre il problema a una questione logistica (aumento di parcheggi, posti letto, alberghi) è inutile e controproducente: lo studio stesso richiede un mega aumento da 200 a ben 2.360 posti auto a Frachey, prevedendo più auto verso Ayas (e non più ospiti dalla Svizzera)». «Il nodo vero, riconosciuto dallo studio e ignorato dal governo regionale, è un altro: l’impianto è infattibile perché il Vallone fa parte della ZPS-ZSC IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa”, area tutelata dalla normativa comunitaria (Rete Natura 2000). – prosegue la nota del comitato – Il Comitato continuerà a opporsi a qualsiasi intervento sul Vallone, nelle sedi opportune e ai sensi di legge. Gli investimenti davvero utili alla comunità sono quelli che migliorano il collegamento con il fondovalle e quelli rivolti ai servizi per migliorare la vita a residenti e turisti senza consumare nuovo territorio protetto. Ricordiamo infine che il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutte e tutti: l’arretramento del Ghiacciaio di Verra, la riduzione dell’innevamento naturale e della portata dei laghi. Oggi è tempo di conservare e proteggere, non di restare legati a modelli di sviluppo di decenni fa».