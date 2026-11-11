Quel sasso lasciato a Champorcher e ritrovato a New York. La Valle d’Aosta al centro dell’originale progetto “Sassogo”

CHAMPORCHER (qdn) Un sasso dipinto con una casetta e la scritta «Home» viene lasciato a Champorcher. Dopo poche settimane rispunta a Central Park, a New York, a 6.340 chilometri di distanza. E’ la storia di «Casetta degli gnomi», uno dei 76 sassi passati dalla Valle d’Aosta su SassoGo, il gioco nato il 22 luglio 2026 in cui si dipinge un sasso, lo si registra con un codice e lo si lascia in giro, trasformando un gesto semplice in un’avventura condivisa. Chi trova il sasso inserisce il codice su sassogo.it, legge la storia, lascia un messaggio e può rimetterlo in viaggio: tutti sul sito ne possono seguire il percorso su una mappa. Il gioco è nato proprio a Champorcher dove il fondatore del progetto – il trentaseienne sviluppatore di Seveso Davide Pirelli – passa tutte le estati con la sua famiglia.

«Tutto è nato da una piccola delusione, proprio a Champorcher, dove la mia famiglia ha la seconda casa. – racconta Davide Pirelli – Durante le vacanze avevamo lasciato in giro un sasso dipinto e pochi giorni dopo non c’era più. Nostro figlio Gabriele voleva sapere dove fosse finito, e io non avevo modo di dirglielo. SassoGo è la risposta che allora non avevamo». L’idea è piaciuta così tanto che adesso sul sito sassogo.it sono registrati 1.454 sassi, 76 dei quali sono passati nella nostra regione.

In particolare Champorcher è il Comune che – dopo Milano – conta più di passaggi in assoluto nel gioco, ben 40 tappe. In Valle d’Aosta i sassi sono stati lasciati o ritrovati anche a Ayas, Pontboset, Hône e Gressoney-Saint-Jean.

In questi mesi i sassi hanno già percorso oltre 113mila chilometri e raggiunto 464 città in 20 paesi. A metà ottobre i ritrovamenti registrati erano già 441, e in più di 300 casi chi ha trovato il sasso ha lasciato un messaggio nel diario sul sito internet.

Alcuni viaggi sono sorprendenti. «Armonie di colore», dipinto da un papà per la figlia e lasciato a Portoferraio, sull’isola d’Elba, è passato da Marsiglia ed è arrivato in Cina, dove ha toccato Shanghai, Wuxi e Xiangyang: oltre 10.700 chilometri. Chi l’ha trovato a Shanghai ha scritto nel diario: «All’inizio pensavo fosse qualcosa dimenticato da un passeggero del porto, poi ho visto il retro e il progetto mi ha conquistato. Tornato a casa lo farò anche io con il mio bambino».

«Luca», lasciato a Vernazza, nelle Cinque Terre, è stato trovato da una turista argentina e portato fino a San Cayetano, in provincia di Buenos Aires: più di 11.500 chilometri, il viaggio più lungo registrato. «Casetta degli gnomi», lasciato a Champorcher, in Valle d’Aosta, è appunto riapparso a Central Park, a New York. E poco tempo fa un sasso è stato ritrovato sulla spiaggia di Gran Canaria, con un messaggio in tedesco. «Pulcino», lasciato anch’esso a Champorcher, è il sasso con più tappe d’Italia: trovato a Cimetta Rossa, sopra Dondena, è passato per le valli di Lanzo, la Val di Susa, il Trentino, l’Alto Adige e il Tirolo, per 2.302 chilometri. «Notte di San Lorenzo» da Pontboset, è arrivato a Naro, in Sicilia.