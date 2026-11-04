La Castagna d’Oro a Stella Lazier

LILLIANES (qdn) E’ stata Stella Lazier a conquistare la Castagna d’Oro alla 69esima edizione della Castagnata di Lillianes-la più antica d’Italia-andata in scena da venerdì 23 a domenica scorsa, 25 ottobre. Al secondo posto si sono classificate le sorelle Alexandra e Margherita Cena e al terzo Nevio Vallomy. A differenza di quello che accade nelle altre manifestazioni simili, a Lillianes vengono premiate le migliori castagne crude e non le caldarroste. Si è anche tenuta la seconda edizione della gara benefica dei biscotti a cui hanno partecipato 40 bambini e il cui ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione Forma dell’Ospedale Regina Margherita di Torino: hanno vinto i fratelli Andrei e Petru Damboviceanu di Lillianes con in seconda posizione Gérard Millesi di Perloz e in terza Pietro Landra Girod di Fontainemore.

La manifestazione si era aperta nella serata di venerdì con il torneo di calciobalilla vinto dalla coppia formata da Luca Tamietti e Massimo Tessaur con secondi Roberto Garavetti e Marc Clerin e terzi Stefania Jans e Fabio Gaudina.

Domenica dopo la Messa si è tenuto l’intrattenimento di musica e danze con il gruppo folkloristico I Fiour di Moun e l’HB – House Band Gaby.