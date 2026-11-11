Tre serate sul benessere naturale

PONT-SAINT-MARTIN (qdn) L’Amministrazione comunale e la Biblioteca di Pont-Saint-Martin proseguono la stagione di attività culturali e formative promuovendo un ciclo di incontri divulgativi ed esperienziali condotto dall’esperta in tecniche erboristiche Jessica Panetti. Gli appuntamenti si terranno alle 20.45 a Villa Michetti e saranno accompagnati da un piccolo laboratorio pratico. Si comincerà giovedì 12 novembre con “Tra scienza e magia”, un viaggio affascinante alle radici del sapere erboristico, tra le tradizioni popolari, il folklore e l’evoluzione scientifica della conoscenza delle piante medicinali. Martedì 24 novembre si proseguirà con “Erbe e salute” con consigli pratici, preparazioni primarie e rimedi naturali per sostenere le difese immunitarie e prendersi cura del proprio corpo durante la stagione fredda. Infine giovedì 17 dicembre il ciclo si concluderà con la serata “Naturalmente belli – Sentirsi belli attraverso i 5 sensi”, un appuntamento dedicato alla bellezza naturale e alla cura di sé, per riscoprire il valore delle coccole quotidiane e del benessere sensoriale attraverso gli elementi della natura. Le serate sono ad accesso libero e gratuito.