VERRANNO ORGANIZZATE ALTRE VISITE ALLA NUOVA CENTRALE DI HÔNE 2

HÔNE (qdn) Si sono svolte sabato scorso, 24 ottobre, le visite guidate gratuite, aperte al pubblico, organizzate da CVA al lotto B del cantiere del nuovo impianto idroelettrico di Hône 2. Hanno aderito all’iniziativa 80 visitatori (il massimo numero consentito), suddivisi in 4 turni di visita, 2 al mattino e 2 al pomeriggio. Per l’occasione, CVA ha messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito per raggiungere il cantiere. Nel corso dell’evento sono stati illustrati dagli ingegneri di CVA e dai referenti di COGEIS, società appaltatrice del cantiere, i lavori di rifacimento della centrale idroelettrica di Hône, con un focus particolare sul lotto B. Ulteriori visite guidate verranno organizzate prossimamente, in occasione dell’inaugurazione del treno che permetterà di stoccare il materiale estratto dalla galleria di circa 9 chilometri realizzata grazie alla Tunnel Boaring Machine. Per restare aggiornati sulle prossime visite in programma è possibile seguire le pagine social del Gruppo CVA.

Il progetto di rifacimento dell’impianto di Hône 2 è del valore complessivo di circa 156 milioni di euro, che comprendono investimenti concordati in favore delle comunità locali di Champorcher, Pontboset e Hône per oltre 1 milione di euro complessivi. L’intervento permetterà di valorizzare appieno il potenziale idrologico della Valle di Champorcher portando la produzione, dagli attuali 49 GWh a 104 GWh l’anno: l’equivalente di circa 20mila impianti fotovoltaici domestici. La riduzione delle emissioni di anidride carbonica sarà di oltre 40mila tonnellate all’anno, corrispondente alla quantità assorbita da circa 270mila alberi. Il rifacimento dell’impianto, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico e Ambientale della Valle d’Aosta e della Roadmap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040, consentirà di garantire una maggiore protezione a valle in caso di dissesti idrogeologici, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.