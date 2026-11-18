VERRÈS (zgn) L’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale, in via Frères Gilles a Verrès, ha accolto domenica scorsa, 8 novembre, l’assemblea annuale annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco durante la quale il Gian Marco Grange ha relazionato sull’attività svolta nell’ultimo anno. Successivamente si è svolta la sfilata lungo le vie del paese con la partecipazione della Banda musicale di Verrès e Montjovet. Quindi il piazzale antistante l’Istituzione scolastica ha ospitato la dimostrazione degli allievi dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco. Sono stati in tutto 551 gli interventi di soccorso dei 1.368 Vigili del Fuoco volontari valdostani dall’inizio dell’anno fino a giovedì 15 ottobre scorso. Quelli più frequenti hanno riguardato la bonifica da insetti: 187, più di un terzo del totale (34 per cento). Seguono gli incendi di boschi e sterpaglie (46), il soccorso a persone (37), gli incendi di canne fumarie e tetti (33) e l’apertura di porte e finestre (28). E poi gli interventi sugli alberi pericolanti (17, a cui se ne aggiungono altri 12 legati al maltempo), il lavaggio di strade (16), gli incendi in abitazioni (15), gli incidenti stradali di auto e moto (13), gli incendi di auto e moto (12), gli allagamenti di abitazioni (11), gli ascensori bloccati e il soccorso di animali (8 ciascuno). Il distaccamento con più interventi è stato quello di Valtournenche, con 62. Seguono Pont-Saint-Martin e Saint-Vincent (42 ciascuno), Verrès (28), Châtillon e Gressoney-Saint-Jean (25), Ayas (17), Cogne (15), Arnad e Brusson (14). Durante l’assemblea, il presidente della Regione Aurelio Marguerettaz evidenziato: «Fino ad oggi non ci sono stati grossi eventi calamitosi e speriamo non ce ne siano. Ma sono proprio questi i momenti nei quali tenere guardia alta. E proprio durante l’assenza di problemi dobbiamo rafforzare la preparazione, i processi e l’attività di tutto il sistema».

Ecco i nomi dei Vigili del Fuoco volontari che hanno raggiunto i 65 anni con i relativi distaccamenti di appartenenza ai quali sono stati consegnati gli attestati di benemerenza: Aldo Cerise di Allein, Elio Dallod di Antey-Saint-André, Carlo Pellissier di Arvier, Sandro Jeantet di Cogne, Ferruccio Croux di Courmayeur, Rinaldo Cerisey di Etroubles, Stefano Nicoletta di Fénis, Piero Bordet di Hone e Bard, Corrado Brunet di Introd, Giovanni Gamba di Morgex, Corrado Haudemand di Nus, Enrico Pellegrino di Nus, Valter Chenal di Oyace, Claudio Chiono di Porossan ad Aosta, Marco Ferrod di Rhemes-SaintGeorges, Livio Branche di Saint-Christophe, Germano Bredy di Saint-Christophe, Luciano Cerlogne di Saint-Nicolas, Valter Paillex di Saint-Pierre, Mauro Talarico di Saint-Pierre, Pierangelo Dorindo di Verrès, Anna Maria Lesne del distaccamento della Valle del Lys.