BRUSSON (zgn) E’ morto a causa di un colpo di fucile, sparato sul muso, il lupo trovato nei giorni scorsi a Brusson. Si tratta di un esemplare femmina di circa 4 anni. La mattina di lunedì scorso, 9 novembre, i veterinari del Cermas, il centro di referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici, hanno svolto gli esami necroscopici e anatomopatologici sul corpo del predatore. Gli esiti degli accertamenti saranno noti nei prossimi giorni. Sull’episodio stanno indagando gli uomini del Corpo Forestale della Valle d’Aosta. Il lupo è considerato ancora specie protetta. A settembre è stato approvato il nuovo piano di controllo regionale, che prevede l’uccisione dell’animale solo in rari casi e comunque deve essere autorizzata dall’Assessorato dell’Agricoltura.