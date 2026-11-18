AOSTA (zgn) E’ stata inaugurata la mattina di ieri, venerdì 23 novembre, la mostra “ConSenso – per dire no alla violenza sulle donne”, allestita nelle vetrine di viale Conte Crotti ad Aosta e visitabile fino a mercoledì 25 novembre. L’iniziativa si inserisce nella rassegna Miroir, promossa dalla Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione del Comune di Aosta, che attraverso questo percorso intende portare nella quotidianità cittadina occasioni di riflessione e sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza. L’esposizione nasce da un progetto del Centro Donne contro la Violenza, realizzato nell’ambito di un bando regionale dedicato ai progetti antiviolenza e finanziato dall’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali. Il percorso ha coinvolto le studentesse e gli studenti dell’ultimo anno del Liceo artistico e del primo anno dell’Università della Valle d’Aosta, accompagnati dalla formatrice e illustratrice Anarkikka che li ha guidati nella realizzazione di disegni, elaborati e altre produzioni artistiche. «La violenza contro le donne non comincia con uno schiaffo – dichiara la vice sindaca del Comune di Aosta Valeria Fadda – Cominci a molto prima, in comportamenti che troppo spesso continuiamo a considerare normali ma che normali non sono. È proprio qui che sta il valore di questa mostra, nel rendere visibili le tante forme della violenza, anche quelle più difficili da riconoscere, e aiutarci a capire quanto siano radicate nella nostra quotidianità». «Siamo felici e orgogliosi che il nostro viale possa ospitare un’iniziativa così importante. – evidenzia la presidente dell’Associazione Viale Commerciale Conte Crotti Celina Napoli – Alcuni nostri associati hanno voluto inoltre dare un contributo personale, dipingendo di rosso delle scarpe e appendendole agli alberi del viale: un gesto simbolico per accompagnare il messaggio della mostra anche al di fuori delle vetrine e coinvolgere chiunque attraversi questa strada».