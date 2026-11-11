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Cronaca

Celebrati a Saint-Vincent i funerali del pensionato ustionato in un rogo in casa

Redazione Pubblicato il

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Erminio Rancilio aveva 69 anni
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SAINT-VINCENT (zgn) Sono stati celebrati ieri, venerdì 6 novembre, nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent, i funerali di Erminio Rancilio, 69 anni, rimasto gravemente ustionato il pomeriggio di giovedì 29 ottobre scorso del suo appartamento, all’interno di una villa in via Monsignor Alliod a Saint-Vincent. Il pensionato è morto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Cto di Torino, dove era stato trasferito per la gravità delle lesioni riportate. Erminio Rancilio era il padre di Matthias, 38 anni, che insieme alla moglie Sonia Buhne gestisce il Bar Funicolare di Saint-Vincent.

Le fiamme avevano provocato al 69enne ustioni di terzo grado sul 90 per cento del corpo e le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. A prestargli i primi soccorsi era stato un vicino di casa che aveva chiamato il 118, facendo scattare l’intervento dei sanitari e dei Vigili del fuoco. Escluso il dolo, l’ipotesi è che a dar origine alle fiamme sia stato il malfunzionamento di una stufetta, accesa dall’uomo che poi si è addormentato ed è stato avvolto dalle fiamme divampate rapidamente.

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