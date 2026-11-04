Allerta truffa della Regione: falsa mail

AOSTA (zgn) L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile segnala che sta circolando una falsa e-mail nella quale si comunica ai cittadini che i termini per la presentazione delle domande per i voucher di conciliazione vita-lavoro sono stati prorogati. Il link contenuto nel messaggio rimanda a una pagina fraudolenta che imita il servizio di accesso tramite Carta d’identità elettronica (CIE) e richiede l’inserimento di dati personali e credenziali. «Si invita a non cliccare sul link e a non inserire dati: – precisa una nota – la comunicazione non proviene dai canali istituzionali della Regione. Si ricorda che la scadenza del voucher è confermata a ieri, venerdì 30 ottobre. Sono state avvisate le autorità competenti e si sta provvedendo a ripristinare le funzionalità compromesse».