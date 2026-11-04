AOSTA (zgn) Nella mattinata di martedì scorso, 27 ottobre, un alpinista è morto sul versante svizzero del Cervino. Lo ha reso noto la Polizia cantonale del Vallese. L’incidente si è verificato poco dopo le 6, mentre due scalatori effettuavano l’ascensione della Gran Becca, lungo la cresta dell’Hörnli. Arrivati a un’altitudine di circa 3.500 metri, dopo la caduta di alcune pietre, 1 dei 2 ha perso di vista l’altro, dando immediatamente l’allarme. Sul posto è arrivato un elicottero di Air Zermatt, inviato dall’Organisation cantonale valaisanne des secours. I soccorritori hanno individuato l’alpinista poco più in basso, senza poter fare altro che constatare il suo decesso.
Colpito da sassi sul Cervino, alpinista precipita e muore
Redazione · Pubblicato il
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