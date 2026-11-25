AOSTA (zgn) La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Bioley e Verney nel Comune di Fontainemore e del torrente Charvaz nel Comune di La Salle, a seguito dell’alluvione dell’aprile 2025. L’investimento complessivo ammonta a 2,33 milioni di euro e prevede opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico. L’esecutivo ha inoltre ha dato il via libera a un finanziamento di 500.000 mila euro a favore dell’Arpa Valle d’Aosta per attività di studio, monitoraggio e analisi finalizzate a migliorare la conoscenza degli effetti del cambiamento climatico sul territorio regionale.