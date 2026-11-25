AOSTA (zgn) La scoperta di 3 lavoratori in nero e la contestazione di sanzioni a 3 datori di lavoro per 15.600 euro: è questo il bilancio dell’attività, svolta nei giorni scorsi, dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. Dai controlli svolti dai militari è emerso che in un cantiere edile a Arvier tutti e 3 i lavoratori presenti erano in nero. Al titolare dell’impresa è stata contestata una sanzione amministrativa di 11.700 euro. In un ristorante di Aosta su 12 dipendenti 1 era privo di contratto. Da qui la sanzione di 3.900 euro.
Lavoratori in nero, sanzionati un’impresa edile e un ristorante
Redazione · Pubblicato il
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