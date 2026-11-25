AOSTA (zgn) Anche in Valle d’Aosta sono numerose le iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che verrà celebrata mercoledì prossimo, 25 novembre.

Spot televisivo

Lunedì prossimo, 23 novembre, alle 11, nella Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad Aosta, verrà svelato il progetto “Una sola immagine. Dalla violenza psicologica al riconoscimento, alla tutela e all’azione”, una campagna di sensibilizzazione promossa in Valle d’Aosta per accendere i riflettori su una realtà spesso difficile da riconoscere, ma capace di lasciare ferite profonde nell’identità e nell’autostima di chi la subisce.

L’iniziativa nasce dalla forte sinergia tra Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, Consigliera regionale di Parità, BCC Valdostana e il Consiglio Valle.

L’evento clou della mattinata sarà l’anteprima ufficiale dello spot televisivo appositamente realizzato per smascherare e rendere riconoscibili quelle dinamiche di abuso che spesso si celano dietro comportamenti apparentemente normali.

All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi, la consigliera di Parità Katia Laurent e il direttore generale della BCC Valdostana Fabio Bolzoni, insieme agli autori del video: il regista Davide Bongiovanni e la sceneggiatrice Sara Orlandini, che interverrà in collegamento da remoto.

Campagna dell’Usl

Anche l’Usl della Valle d’Aosta ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con lo slogan «Vivi. Vola. Vali. In te brilla una stella che nessuno può spegnere».

Il progetto vuole rafforzare la prevenzione e la capacità di riconoscere e affrontare le situazioni di violenza, valorizzando il ruolo degli operatori sanitari e l’integrazione con la rete territoriale.

La campagna è realizzata nell’ambito del progetto CARA (Cura, Accoglienza, Rinascita, Aiuto), finanziato con il bando regionale 2025 per il contrasto alla violenza di genere.

Il messaggio è affidato all’arte, grazie alla collaborazione con Raffaella Moniotto, artista aostana, che ha creato e donato un’opera originale. L’iniziativa è ideata e sostenuta dal gruppo delle referenti aziendali per la violenza di genere: Antonia Billeci, referente medico regionale e aziendale per la violenza di genere, Katia Vallet, referente aziendale infermieristico, e Stefania Fazari, coordinatrice delle ostetriche dell’Area Territoriale.

Le professioniste rappresentano l’Usl nel Forum permanente contro le molestie e la violenza sulle donne e nel Tavolo permanente per il contrasto alle violenze della Procura di Aosta.

Mercoledì prossimo, 25 novembre, le referenti aziendali dell’Usl per la violenza di genere saranno presenti con punti informativi negli Ospedali di viale Ginevra e Beauregard e, durante la mattinata, nella sede dell’Usl via Guido Rey ad Aosta, per incontrare cittadini, pazienti e operatori e distribuire cartoline, dépliant e borse in tessuto con l’immagine della campagna.

Incontro alla Cgil

Martedì 24 novembre, alle 17.30, è previsto un incontro nella sede della Cgil, in via Binel ad di Aosta, intitolato “Denunce, prevenzione a scuola e al lavoro. Informare, proteggere, costruire una cultura del rispetto”. Interverranno il commissario capo della Questura di Aosta Francesca Pescara Di Diana, e la dottoressa Antonia Billeci, medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta.

Il confronto si allargherà poi al ruolo dell’educazione e della scuola nella prevenzione, nella promozione del rispetto reciproco e nel superamento degli stereotipi di genere e con il contributo di Davide Vinci, funzionario Flc Valle d’Aosta e Silvia Gradi, funzionaria Fp Cgil Valle d’Aosta si affronterà la dimensione lavorativa e sociale, evidenziando quanto l’indipendenza economica, la parità di opportunità e la tutela dei diritti siano elementi fondamentali per garantire a ogni donna una reale possibilità di autodeterminazione e libertà.

Serata alla Cisl

Sempre martedì 24 novembre, dalle 18 alle 19.30, nel Salone della Cisl Valle d’Ao – sta, in località Croix-Noire a Saint-Christophe, si terrà un momento pubblico di confronto, riflessione e testimonianza dal titolo “Oltre il silenzio: voci e impegno contro la violenza sulle donne”. Interverranno la presidente del Centro Donne contro la violenza della Valle d’Aosta Anna Ventriglia e la consigliera regionale di Parità per la Valle d’Aosta Katia Laurent.

Il ruolo degli uomini

Mercoledì 25 novembre, a chiusura dell’esposizione della mostra “ConSenso – per dire no alla violenza sulle donne” allestita nei negozi delle vetrine di viale Conte Crotti da giovedì 12 novembre, il Comune di Aosta propone un appuntamento dedicato al ruolo degli uomini nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Alle 18 il Salone Ducale del Comune di Aosta ospiterà Irene Facheris per la presentazione del suo libro “Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)” in dialogo con Luisa Libertini, coordinatrice referente Centro per uomini autori di violenza Valle d’Aosta, e Giulia Maietti, operatrice del Centro antiviolenza Valle d’Aosta.

La presentazione del libro sarà preceduta dal flash mob, alle 17.30, in piazza Porta Pretoria, insieme a Mazì Ensemble Vocale pensato per coinvolgere direttamente la cittadinanza e sottolineare come la violenza maschile contro le donne sia una questione che riguarda l’intera comunità.

Evento all’Università

Giovedì 26 novembre, dalle 11 alle 13.30, l’Università della Valle d’Aosta, in via Monte Solarolo ad Aosta, in collaborazione con il Comitato Permanente di Garanzia dell’Ateneo, organizza l’evento “Violenza di genere: dalla consapevolezza all’azione”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione, confronto e sensibilizzazione sul tema, promuovendo una maggiore capacità di riconoscere e contrastare le diverse forme attraverso cui la violenza di genere può manifestarsi e interrogando le condizioni culturali, sociali e organizzative che ne favoriscono la riproduzione.

Durante l’incontro interverranno, moderate dal professore Angelo Benozzo, referente rettorale per le pari opportunità all’Università della Valle d’Aosta, Elena Bigotti, avvocata e consigliera di fiducia dell’Università della Valle d’Aosta, Laura Bosaia, psicologa e volontaria del Telefono Rosa di Torino, e Roberta Di Pasquale, professoressa di psicologia clinica e dinamica all’Università degli Studi di Bergamo.

“Luci contro la violenza”

Sabato prossimo, 28 novembre, dalle 14.30 alle 18, per il secondo anno il Centro per le Famiglie e Plus propongono “Luci contro la violenza, reti possibili per azioni sicure”. Ogni partecipante all’iniziativa aperta a tutti è invitato a indossare un indumento o un segno rosso.

Sono 2 gli obiettivi principali dell’evento. In primo luogo la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza, invitando ciascuno ad essere attivo nel contrasto del fenomeno.

La manifestazione si pone inoltre come occasione per diffondere la conoscenza dei servizi, enti e soggetti attivi che operano in favore delle donne e contro ogni discriminazione, sostenendo la costruzione di reti e alleanze sul territorio valdostano.

Il percorso avrà inizio a Plus, in viale Garibaldi ad Aosta, alle 14.30. Sono previste 2 tappe, al Centro per le Famiglie in viale Chabod e alla sede del Pua in piazza Chanoux, per fare ritorno a Plus alle 17.

In questi 3 spazi i partecipanti potranno confrontarsi con gli enti e i soggetti coinvolti nel pomeriggio.

Ogni sosta fornirà un momento di riflessione e stimolo con invito all’espressione di un messaggio intorno al tema del contrasto della violenza di genere. A Plus Café e al Café du Théatre verranno offerti té caldo e biscotti. Lungo il tragitto dalle 10 alle 17 verranno posizionati dei totem su cui sarà possibile trovare dei cartoncini, penne e pennarelli in cui tutta la cittadinanza è invitata a lasciare il proprio contributo, un pensiero, un disegno e consegnarlo alla collettività.

Alla conclusione dell’evento, verranno raccolti ed esposti nella piazzetta interna di Plus Aosta. Il pomeriggio terminerà con una proposta artistica alle 17 nel Teatro Plus, in collaborazione con l’associazione Piccole Donnole e con il collettivo di teatro, danza e arte Respect Aosta.