Giovedì scorso, 19 novembre, al Teatro Plus di Aosta, è andato in scena «Piacere, Potere!» (nella foto), lo spettacolo con l’attrice Antonella Questa e il contributo dell’economista Azzurra Rinaldi, dedicato al rapporto tra le donne e il potere, nella vita privata e nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dal Centro Donne contro la Violenza, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e approfondimento dedicato al contrasto della violenza economica, una forma di sopraffazione spesso poco riconoscibile, ma capace di limitare profondamente la libertà e l’indipendenza delle donne.

Attraverso le storie di 3 sorelle e della loro madre, lo spettacolo ha accompagnato il pubblico in un percorso di riflessione sulle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nell’esercitare il proprio potere decisionale, nel riconoscere il proprio valore e nel compiere scelte autonome senza condizionamenti e sensi di colpa.

Il ciclo di incontri proseguirà mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre nella sala Bcc di Aosta con gli altri 2 appuntamenti del laboratorio «Piacere, Denaro!».

Gli incontri saranno dedicati al rapporto con il denaro, alla gestione delle risorse economiche, alla valorizzazione delle competenze e alla capacità di riconoscere e negoziare il proprio valore professionale ed economico