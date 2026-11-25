AOSTA (zgn) Una comunità più sicura si costruisce attraverso la consapevolezza, la presenza attiva delle istituzioni e la partecipazione responsabile di chi vive la città. È con questa convinzione che il Comitato di Quartiere Tzamberlet, in collaborazione con il Coni, invita tutti a partecipare all’incontro pubblico dedicato ai temi della sicurezza e della prevenzione, in programma venerdì prossimo, 27 novembre alle 20, al Palaindoor di Aosta.

Sebbene l’appuntamento fosse in calendario da tempo, la serie di episodi di cronaca degli ultimi mesi ne rafforza ulteriormente l’importanza e l’attualità. L’obiettivo della serata è chiaro: informare e avvicinare una cittadinanza, chiamata a essere parte attiva nel territorio, alle Forze dell’Ordine che vi operano ogni giorno. L’iniziativa è aperta a tutti – ben oltre i confini del Quartiere Tzamberlet – e rappresenta un’occasione concreta per conoscere strumenti, strategie e comportamenti utili a tutelare sé stessi, le proprie famiglie e gli spazi comuni.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, seguiti dall’intervento introduttivo di Pamela Fini, presidente del Comitato di Quartiere Tzamberlet, che illustrerà le finalità dell’incontro e assumerà il ruolo di moderatrice per guidare il confronto tra pubblico e relatori. Seguirà una panoramica completa e multidisciplinare affidata ai vertici operativi dei principali corpi impegnati quotidianamente sul territorio valdostano: per la Polizia di Stato Andrea Brunetti, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Aosta, per i Carabinieri il maggiore Gianluca Carpinone, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aosta, per la Guardia di Finanza il capitano Antonio Renzi, comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Aosta, e per la Polizia Locale il vice comandante Fulvio Boero.

Il cuore della serata sarà dedicato al dibattito pubblico: un momento occasione di confronto diretto, in cui la cittadinanza potrà prendere parola, porre domande, condividere segnalazioni e proporre idee per migliorare la qualità della vita nei quartieri di Aosta. «Il Comitato prende atto con rammarico che non sarà presente alcuna rappresentanza politica dell’Amministrazione comunale: – si legge in una nota – sia il sindaco Rocco che la vice sindaca Fadda hanno comunicato di non poter partecipare per impegni pregressi e non hanno delegato altri esponenti a presenziare all’incontro».