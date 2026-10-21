Alluvione del 2000, il presidente Renzo Testolin: «Il ricordo rimane una ferita nella nostra comunità»

AOSTA (zgn) A 26 anni dalla grande alluvione che, nell’ottobre del 2000, colpì duramente la Valle d’Aosta, il presidente della Regione Renzo Testolin rinnova il ricordo delle vittime e la vicinanza alle loro famiglie, richiamando il valore di un’esperienza che ha profondamente segnato la comunità valdostana e contribuito a trasformare il modo di affrontare le emergenze.

«Il ricordo di quei giorni rimane una ferita nella memoria della nostra comunità. – dichiara il presidente della Regione Renzo Testolin – Le vittime, le famiglie colpite, i villaggi devastati e le tante persone che videro cambiare improvvisamente la propria vita rappresentano una parte della nostra storia che abbiamo il dovere di custodire. A distanza di 26 anni, il nostro pensiero va a chi ha perso i propri cari e a quanti hanno vissuto direttamente le conseguenze di quella tragedia. Da quell’esperienza, tanto dolorosa quanto significativa, è maturata anche una maggiore consapevolezza della necessità di affrontare le emergenze attraverso un sistema organizzato, nel quale istituzioni, enti locali, strutture operative, professionisti e volontari siano in grado di agire in modo coordinato e sinergico. È un percorso che ha contribuito a strutturare progressivamente la Protezione civile valdostana come un vero sistema delle emergenze, con strumenti e procedure condivisi e con la capacità di mettere in relazione competenze e risorse diverse. In questo cammino si inserisce anche la Centrale Unica del Soccorso, punto di riferimento per il coordinamento delle attività di emergenza. Negli anni, questo sistema ha continuato a crescere grazie all’esperienza maturata sul campo, all’evoluzione delle tecnologie, alla formazione e alle esercitazioni, che permettono di verificare le procedure, consolidare le collaborazioni e individuare gli aspetti da migliorare. Perché la Protezione civile non è chiamata soltanto a intervenire quando un evento si è verificato, ma deve lavorare ogni giorno per anticipare i rischi, preparare le risposte e ridurre, per quanto possibile, le conseguenze degli eventi naturali su persone, abitazioni e infrastrutture. In questa prospettiva si colloca anche il lavoro che la nostra Protezione civile sta portando avanti in vista di Eu-Alpex 2027, la prima esercitazione unionale europea di questo tipo, che vedrà il prossimo anno la Valle d’Aosta impegnata in un’importante attività di preparazione e coordinamento. È un’occasione di crescita per l’intero sistema, che consentirà di mettere alla prova capacità operative, procedure e collaborazione tra le diverse componenti, rafforzando ulteriormente la nostra preparazione di fronte a scenari complessi. Gli avvenimenti del 2000 ci ricordano che, in un territorio alpino come il nostro, la sicurezza richiede conoscenza, attenzione e responsabilità condivisa. Fare memoria significa anche questo: trasformare l’esperienza del passato in un impegno concreto per il futuro, affinché il lavoro della Protezione civile continui a essere una garanzia di tutela per tutta la comunità valdostana».