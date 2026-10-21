“The Stone”, nel processo d’Appello chiesta la condanna dei tre imputati

AOSTA (zgn) Si accendono nuovamente i riflettori su “The Stone”, il condominio alto 30 metri previsto a Cervinia, nell’area dell’ex Hotel Fosson. Per i 3 imputati nel processo per il caso di presunta corruzione riguardante il rilascio dei titoli per la sua realizzazione, mercoledì scorso, 14 ottobre, a Torino è stata chiesta la condanna dal sostituto procuratore della Corte d’Appello Marcello Tatangelo. Al termine del processo di primo grado ad Aosta, celebrato con rito abbreviato, erano stati assolti «Perché il fatto non sussiste» Ezio Colliard, amministratore unico della Vico di Hône, suo figlio Tiziano e l’architetto Valerio Cappelletti, all’epoca dei fatti membro esperto della Commissione edilizia del Comune di Valtournenche. Per la Procura generale i 3 imputati devono essere condannati e ha chiesto 2 anni per Ezio Colliard e Valerio Cappelletti e 16 mesi per Tiziano Colliard. Le difese hanno invece insistito per una conferma dell’assoluzione. Il processo è stato rinviato a martedì 24 novembre quando sarà emessa la sentenza. Secondo l’accusa Ezio e Tiziano Colliard avevano promesso a Valerio Cappelletti 330mila euro, somma anticipata dalla consegna di un assegno circolare da 10.276 euro, con l’obiettivo di ottenere, all’interno della Commissione edilizia, il parere favorevole e il sostegno alla realizzazione del complesso immobiliare. Venerdì 19 maggio 2023, poco dopo la consegna dell’assegno, Ezio Colliard e Valerio Cappelletti erano stati arrestati dalla Guardia di Finanza – secondo gli inquirenti in flagranza di reato – ma 3 giorni dopo avevano lasciato i domiciliari e riacquistato la libertà su ordine del Gip. Inoltre Ezio e Tiziano Colliard, sempre secondo l’accusa, si erano impegnati ad accelerare l’acquisto dei terreni di Valerio Cappelletti nell’area camper di Cervinia con un “sovrapprezzo”, a favore dello stesso architetto, corrispondente ai 300mila euro promessi. Accuse sempre respinte: per le difese quei soldi riguardava un compenso professionale non riferito a “The Stone” e pertanto era tutto lecito.