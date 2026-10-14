Il Comune di Nus presenterà giovedì 15 ottobre il nuovo Piano di Protezione Civile

AOSTA (zgn) In occasione del 26esimo anniversario dell’alluvione che devastò la Valle d’Aosta, l’Amministrazione comunale di Nus presenterà giovedì prossimo, 15 ottobre, il nuovo Piano di Protezione Civile. L’appuntamento è alle 20.30 in Municipio. «Un’iniziativa aperta a tutti – dichiara il sindaco Camillo Rosset – affinché i residenti siano informati e possano partecipare in prima persona». Tra venerdì 13 e lunedì 16 ottobre 2000 un’alluvione devastò la Valle d’Aosta. Caddero più di 500 millimetri di pioggia in poche ore, cambiando il volto della nostra regione, isolandola. I danni ammontarono a 830 milioni di euro: 180 milioni di danni ai privati, quasi 100 nel settore agricolo. Il tributo in termine di vite umane più pesante fu pagato da Pollein e da Fénis. Nel primo Comune morirono in 7: Ugo Coquillard, 58 anni, con il figlioletto Gilles, 15 mesi, e la moglie Grazia Boasso, 38 anni, Manuel Catalano, 16 anni, Angela Catania, 75 anni, e i coniugi Fortunato Cerlogne, 76 anni, e Ilva Fiou, 75 anni. A Fénis l’alluvione si portò via Carletto Perron, 55 anni, con il figlio Elis, 23 anni, Alessandro Bortone, 16 anni, sua madre Anna Peraillon, 39 anni, Maria Gloria Parravano, 56 anni, e Carmine Trapani, 45 anni. Ma l’elenco è ancora lungo. Morirono anche Ferruccio Morandi, 85 anni, ad Aosta, Maria Olinda Chapellu, 72 anni, a Nus, Lino Gard, 70 anni, ad Antey-Saint-André, e Gianfranco Bosonin, 65 anni, a Donnas.