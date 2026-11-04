AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE, RESPINTO IL RICORSO DELLA SECONDA IMPRESA CLASSIFICATA

AOSTA (fci) L’aggiudicazione dei lavori del nuovo ospedale di Aosta al raggruppamento temporaneo di imprese Cmc Ravenna, Strever e Guastamacchia è stata confermata dal Tar della Valle d’Aosta, che ha giudicato infondato il ricorso del Consorzio stabile Eteria, seconda impresa classificata nella procedura di gara. «Risulta confermata la correttezza dell’aggiudicazione inizialmente già operata dalla scrivente società», scrive la partecipata regionale Siv, titolare delle procedure, precisando che «in tempi stretti assumerà e renderà pubbliche le proprie decisioni inerenti e conseguenti alla sentenza». Le opere del quarto lotto riguardano la realizzazione del nuovo ospedale per acuti tra via Guedoz e via Roma, della nuova via Ginevra e dei nuovi parcheggi di corso Saint-Martin de Corléans. «Nella fattispecie in esame, la violazione di questi principi non si rinviene e d’altronde neppure è stata chiaramente denunciata», scrivono i giudici del Tar della Valle d’Aosta nella sentenza con la quale respingono il ricorso del Consorzio Stabile Eteria, che chiedeva l’annullamento degli atti che aggiudicavano alla Cmc Ravenna i lavori per l’ampliamento dell’ospedale. La ricorrente era arrivata seconda alla gara d’appalto con un punteggio complessivo di 44,37 contro i 71,93 della Cmc e aveva impugnato gli atti di gara sostenendo che vi erano state delle violazioni.