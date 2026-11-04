La Polizia locale alle scuole: «Troppi rifiuti per strada»

AOSTA (zgn) Con una lettera inviata alle istituzioni scolastiche superiori di Aosta, la Polizia Locale chiede di «Sensibilizzare la popolazione scolastica circa la necessità di riporre nei cestini collocati in vari punti della città oppure in appositi contenitori i rifiuti e di in particolare la carta per alimenti». Per i rtasgressori sono previste sanzioni salate. «Purtroppo spesso accade – si legge ancora nella lettera inviata alle scuole – che, soprattutto sotto i portici del Comune di Aosta e nel primo pomeriggio del lunedì e del giovedì, alcuni ragazzi, coinvolti nel rientro pomeridiano presso i plessi scolastici, gettino indiscriminatamente scarti e avanzi sul suolo pubblico. Tali comportamenti scorretti creano disagio, scarso decoro urbano e sono sanzionabili ai sensi delle normative e del regolamento comunale di gestione dei rifiuti per un importo pari a 106,67 euro (elevabili sino ad euro 1.000 in circostanze particolari e in caso di deposito di rifiuti più rilevante), per cui, in caso di nuovi futuri accertamenti saremo costretti a ricorrere all’adozione i provvedimenti sanzionatori anche da parte di operatori di Polizia Locale che presteranno servizio in borghese».