Aosta, il Consiglio comunale respinge l’istituzione di una Commissione speciale per la sicurezza

AOSTA (zgn) La sicurezza urbana, il contrasto al degrado e l’efficacia delle misure adottate dall’Amministrazione sono stati al centro di 2 ordini del giorno discussi nel corso della seduta di giovedì scorso, 29 ottobre, del Consiglio comunale di Aosta. Il primo, presentato dal gruppo Forza Italia Valle d’Aosta, riguardava l’ordinanza che introduce per 30 giorni il divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici all’interno di un’area nel centro storico tra le 19 e le 7. Nel presentarla in aula, il consigliere Rafat Mehmeti ha chiesto chiarimenti sui criteri adottati per definire il perimetro e gli orari del divieto, oltre a un’informazione più chiara e accessibile per cittadini e turisti e una valutazione dei risultati del provvedimento. Il secondo ordine del giorno, presentato dai gruppi Lega Vallée d’Aoste, Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, La Renaissance Valdôtaine e Gruppo misto di minoranza, proponeva l’istituzione di una Commissione consiliare speciale sulla sicurezza urbana, con l’obiettivo di approfondire le criticità presenti sul territorio, coinvolgere i rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed elaborare un piano d’azione condiviso da sottoporre al Consiglio comunale. Nel rispondere in aula al primo ordine del giorno, la vice sindaca Valeria Fadda ha chiarito che l’ordinanza è il frutto di un’istruttoria fatta con gli uffici di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute in questi mesi: «Abbiamo voluto dare alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale uno strumento per poter sanzionare persone che con il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche creano degrado e insicurezza sulle nostre strade, senza penalizzare il commercio». L’ordinanza è in vigore nell’area urbana compresa nel perimetro delimitato da piazza Arco d’Augusto, viale Chabod, corso XXVI Febbraio, corso Saint-Martin-de-Corléans, viale Conte Crotti, corso Battaglione Aosta, viale Partigiani, via Carducci, piazza Manzetti, via Carrel e via Garibaldi dalle 19 alle 7. La vice sindaca Valeria Fadda ha precisato che « Non vengono sanzionate persone che consumano nei bar o ristoranti e nei loro dehors o quanti comprano dell’alcol e lo portano a casa. La durata è di 30 giorni, secondo quanto previsto per l’articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali » . Intervenendo sul secondo ordine del giorno, il sindaco Raffaele Rocco ha ribadito che la maggioranza considera la sicurezza un tema prioritario e che l’approccio che si sta adottando punta a integrare le misure di controllo immediato con interventi di medio e lungo periodo, affrontando anche le cause dei fenomeni di degrado e disagio. Raffaelel Rocco ha richiamato le iniziative già avviate o programmate, tra cui il coordinamento con le Forze dell’ordine attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il rafforzamento dell’organico della Polizia Locale compatibilmente con le risorse di bilancio, il potenziamento della videosorveglianza, gli interventi sull’illuminazione pubblica e le azioni di prevenzione del disagio giovanile, rigenerazione urbana e inclusione sociale. «Non abbiamo bisogno di una Commissione speciale per partire da zero perché le iniziative sono già in corso. – ha sostenuto il sindaco Raffaele Rocco – Proponiamo di utilizzare le commissioni consiliari permanenti, anche riunite, per presentare in modo più organico quanto abbiamo fatto, stiamo facendo e intendiamo realizzare per confrontarci con tutte le forze politiche. L’obiettivo è ricondurre le diverse misure in un progetto complessivo e coordinato, condividendo gli obiettivi e traducendoli in un documento da costruire insieme al Consiglio comunale. È importante, inoltre, che i cittadini segnalino le situazioni di criticità: queste informazioni ci aiutano a individuare le aree più problematiche e a orientare gli interventi». L’ordine del giorno relativo all’ordinanza “anti-alcol” è stato respinto con 7 voti favorevoli e 17 astensioni, tra cui la consigliera di minoranza Katya Foletto di Alleanza Verdi Sinistra – Rete Civica. Quello per l’istituzione di una Commissione consiliare speciale sulla sicurezza urbana è stato respinto con 6 voti favorevoli, tra cui il consigliere Giorgio Giovinazzo di Pour l’Autonomie, e 17 astensioni, tra cui la consigliera di minoranza Katya Foletto e l’assenza dei consiglieri di Forza Italia.