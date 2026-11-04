Una raccolta di fondi online per aiutare Gianfranco Cimberio

AOSTA (zgn) Per l’ex campione di motocross valdostano Gianfranco Cimberio, 73 anni, è attiva una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, intitolata “Aiutiamo Gianfranco Cimberio a ricominciare”. La raccolta solidale è stata lanciata in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto sulle alture di Quart, a causa del quale è tetraplegico. Gianfranco Cimberio, figura iconica degli sport a 2 ruote in Valle d’Aosta – noto per i suoi successi passati nel motocross, nell’enduro e nelle motoslitte -, ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a sostenere le ingenti spese mediche, la riabilitazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche per poter ripartire. Infatti 2 anni fa, quella che sembrava una banale uscita in mountain bike si è trasformata in un evento che ha cambiato profondamente la mia vita. Sono seguiti 22 mesi di ospedale e riabilitazione: dal nosocomio di Aosta all’Istituto di riabilitazione Montecatone di Imola, fino al centro di Variney a Gignod.

«Da appena un mese sono finalmente tornato a casa. – racconta Gianfranco Cimberio – È un traguardo importante, che porta con sé la speranza di recuperare, giorno dopo giorno, una maggiore autonomia e una migliore qualità di vita. Ma il ritorno a casa presenta anche tante difficoltà concrete. Per rimettermi in forma ho bisogno di attrezzi adeguati per la riabilitazione, mentre le strade dissestate e i marciapiedi poco curati rendono ogni spostamento in carrozzina un vero percorso a ostacoli. A tutto questo si aggiungono le spese per i farmaci e quelle necessarie per adattare la casa alle mie nuove esigenze con la creazione di un ascensore e un bagno accessibile. Inoltre, tutte le settimane ho bisogno di 4 sedute a pagamento per non compromettere ulteriormente la parte inferiore del corpo». Gianfranco Cimberio aggiunge: «Per questo chiedo un aiuto: ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza e aiutarmi ad affrontare questo nuovo capitolo della mia vita con maggiore serenità e indipendenza. Aiutarmi significa darmi una possibilità in più di recuperare autonomia, affrontare le difficoltà quotidiane e guardare al futuro con speranza. Grazie di cuore a chi vorrà sostenermi, anche semplicemente condividendo questa raccolta fondi». La raccolta è stata avviata giovedì 29 ottobre e la sera di ieri, venerdì 30, erano stati raggiunti 2.650 euro a fronte di un obiettivo dichiarato di 11mila euro.