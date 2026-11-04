Carcere di Brissogne, tre agenti aggrediti da due detenuti

BRISSOGNE (zgn) Una sovrintendente e 2 agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da 2 detenuti nella Casa circondariale di Brissogne. A renderlo noto martedì scorso, 27 ottobre, è stato il sindacato Osapp, che segnala come per ripristinare l’ordine sia stato necessario richiamare altro personale in servizio. I 3 operatori sono stati accompagnati in Ospedale. Per 2 è stata indicata una prognosi di 7 giorni, mentre il terzo è rimasto in osservazione per ulteriori controlli. Il fatto è avvenuto intorno alle 18, nella Sezione C del primo piano, dove sono collocati detenuti a regime ordinario. Autori dell’aggressione, secondo quanto riferito, sarebbero un italiano e un marocchino. Le cause non sono al momento note. Nella ricostruzione diffusa dall’Osapp, la sovrintendente sarebbe stata fatta cadere a terra, trascinata per i capelli all’interno della sezione e colpita con un cestino dei rifiuti. Uno degli agenti sarebbe stato raggiunto da calci e pugni e gettato a terra, mentre l’altro, intervenuto in soccorso, sarebbe stato colpito al volto. Il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci sollecita un intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La situazione viene definita fuori controllo, con episodi di violenza sempre più gravi che metterebbero a rischio l’incolumità del personale degli agenti ed è giudicato inaccettabile dover richiamare altri operatori per ristabilire l’ordine. Il sindaco chiede inoltre l’avvicendamento dei vertici dell’istituto, ritenendo la situazione molto critica e il carcere difficile da gestire. L’episodio segue altre segnalazioni della stessa organizzazione sindacale nei giorni scorsi, tra cui quella relativa alla presenza di acqua torbida nei servizi della caserma degli agenti, per la quale erano stati chiesti interventi a tutela del personale.