AOSTA (zgn) Al momento dei fatti non era in grado di intendere e di volere e perciò è stata assolta. Si è chiuso così martedì scorso, 10 dicembre, il processo a carico di Aurelia Marie Marini, assistita dal legale aostano Jacques Fosson, la turista francese di 42 anni arrestata lunedì 15 dicembre 2025 con l’accusa di aver investito volontariamente l’appuntato dei carabinieri di Cogne Antonio Graziano, 43 anni, che a causa delle gravissime ferite riportate ha perso la gamba sinistra. Il giudice ne ha però disposto la custodia in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, in attesa del trasferimento in Francia. A chiedere il proscioglimento era stato lo stesso Pubblico ministero, sulla base di una perizia sulle condizioni della donna. L’intervento della pattuglia era nato da una richiesta di assistenza di Aurelia Marie Marini, che aveva segnalato difficoltà con la propria vettura elettrica. Due carabinieri – uno dei quali era Antonio Graziano – l’avevano raggiunta a Lillaz, dove si trova una colonnina di ricarica, ma durante l’intervento la situazione era precipitata. La donna ha diretto l’auto verso di loro e ha investito Antonio Graziano schiacciandolo contro un muro e successivamente colpendolo una seconda volta, mentre il collega era riuscito a mettersi in salvo e a dare l’allarme. Antonio Graziano era stato subito soccorso da Anna Jeantet che gestisce il Bar Cascate a Lillaz. La donna era nella sua casa sopra il locale da dove ha assistito all’accaduto. Aurelia Marie Marini era poi stata fermata e arrestata dai carabinieri, quindi ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Parini di Aosta.