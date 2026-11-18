AOSTA (zgn) La honte doit changer de camp. Cette phrase, devenue emblématique du combat de Gisèle Pelicot, résonne également dans le parcours de sa fille, Caroline Darian. En 2020, Caroline Darian découvre que son père, Dominique Pelicot, a drogué sa mère pendant des années pour la livrer, inconsciente, à des hommes, de tous les horizons et sans contrepartie. Une révélation qui fait voler en éclats son histoire familiale et bouleverse sa vie. Depuis, elle a choisi de prendre la parole pour témoigner, briser les tabous autour de la soumission chimique et révéler une autre facette des violences faites aux femmes. C’est le parcours de Caroline Darian, son témoignage et son combat qui seront au cœur de la rencontre”Briser le silence, dépasser la honte”, organisée par le Conseil de la Vallée le vendredi 20 novembre, à 20h30, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional à Aoste, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La soirée sera introduite par le président du Conseil, Stefano Aggravi. Présidente de l’association #MendorsPas – Stop à la soumission chimique, Caroline Darian viendra évoquer son histoire, notamment à travers ses deux ouvrages, “Et j’ai cessé de t’appeler papa” et “Pour que l’on se souvienne”, ainsi que son engagement associatif pour faire connaître la soumission chimique. A travers son récit, Caroline Darian donnera à cette rencontre une double dimension: celle d’une histoire personnelle et celle d’une réflexion collective sur les violences faites aux femmes. Un temps d’échange avec le public permettra d’approfondir les thèmes et de rappeler que face aux violences, le silence ne peut jamais être une fatalité. Entrée gratuite sous réservation obligatoire sur Eventbrite.