AOSTA (zgn) Martedì scorso, 10 novembre, Il pubblico ministero Luca Ceccanti ha chiesto una condanna a 4 mesi per Matteo Giglio, 53 anni, guida alpina e istruttore accusato di omicidio colposo plurimo per la sciagura in montagna in cui morirono Lorenzo Holzknecht, 38 anni, Sandro Dublanc, 43 anni, ed Elia Meta, 36 anni. I tre furono travolti da una valanga il 3 aprile del 2023, in val di Rhêmes, mentre partecipavano al corso per diventare guide alpine. I loro familiari hanno revocato la costituzione di parte civile dopo aver percepito il risarcimento. «Il grado rischio valanghe era 3 e non è stato valutata attentamente la modalità di discesa nell’ultimo tratto, dove poi sì è staccata la slavina» ha sostenuto in aula il procuratore Luca Ceccanti. Il processo è poi stato aggiornato a martedì 1° dicembre.