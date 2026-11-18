La Sezione di Châtillon e Saint-Vincent dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta dal luogotenente Roberto Lo Drago, ha organizzato giovedì scorso, 12 novembre, una cerimonia di commemorazione per ricordare le vittime italiane dell’attentato di Nassiriya e tutti i caduti nelle missioni di pace. I partecipanti si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent dove è stata officiata la Messa dal parroco don Lorenzo Sacchi. Erano presenti, tra gli altri, numerosi rappresentanti delle Associazioni d’Arma e combattentistiche, il presidente della Sezione Valdostana dell’Ana Carlo Bionaz, il comandante del Gruppo Carabinieri Aosta colonnello Livio Propato, la comandante della Compagnia Carabinieri di Châtillon e Saint-Vincent capitano Chiara Ricciardi e i sindaci di Saint-Vincent Francesco Favre e di Châtillon Jean-Claude Daudry.