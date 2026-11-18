AOSTA (zgn) Una circostanza che prova ulteriormente l’estraneità di Giuseppe Argirò, ex amministratore delegato di Cva, e Marco Malacarne Gentile, già condirettore generale del gruppo ed ex responsabile di Cva Eos, all’ipotesi di reato di corruzione contestata dalla Procura di Palermo è che la consulenza all’esperto legale amministrativo Pierluigi Matta era di 8.000 euro al mese per 18 mesi, oltre gli oneri di legge, e quindi non è stato effettuato un pagamento in un’unica soluzione di 147mila euro, tenendo conto che seguiva investimenti per 250 milioni di euro. Perciò si tratta di una cifra ampiamente al di sotto dei minimi previsti dal Ministero per incarichi di questo tipo che sarebbe stata pari a 320.000 euro, indipendentemente dal tempo dedicato. Invece Cva ha affidato una consulenza di 8.000 euro al mese per una responsabilità enorme e un’attività ampiamente dimostrata alla Procura e al Giudice delle indagini preliminari.