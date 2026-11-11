AOSTA (zgn) Nel pomeriggio di lunedì scorso, 2 novembre, i Carabinieri della Stazione di Aosta hanno arrestato Youssef Cheraa, 44 anni, residente ad Aosta e già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Aosta per i reati di rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella serata di domenica 25 ottobre l’indagato, introdottosi all’interno dell’Oviesse in corso Battaglione Aosta, era stato notato dall’addetto alla sicurezza mentre tentava di impossessarsi di alcuni capi d’abbigliamento. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo aveva minacciato l’operatore con un cacciavite e lo aveva colpito al volto con violenza al volto, per poi darsi alla fuga a piedi con merce per un valore stimato di 140 euro. L’intervento dei carabinieri e i conseguenti accertamenti, basati sull’acquisizione di testimonianze e sulla visione delle immagini dei circuiti di videosorveglianza, hanno consentito di identificare rapidamente l’autore del furto e di denunciarlo. La Procura ha quindi chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Finisce agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina aggravata
Redazione · Pubblicato il
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