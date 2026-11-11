Il Mandorlo Fiorito, riconoscimento ufficiale dell’Associazione per la prevenzione del suicidio

AOSTA (zgn) Lunedì scorso, 2 novembre, l’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali ha disposto l’iscrizione dell’associazione Il Mandorlo Fiorito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione Organizzazioni di Volontariato. La nuova associazione, con sede a Saint-Pierre, si propone di promuovere la prevenzione del suicidio e del disagio psicologico e sociale, attraverso attività di ascolto non giudicante, gruppi di auto mutuo aiuto, sostegno ai sopravvissuti, informazione e accompagnamento verso i servizi territoriali per le persone in difficoltà. Il primo Consiglio direttivo, in carica per il triennio, è composto dalla presidente Maria Paola Longo Cantisano, dalla sua vice Fabrizia Pavetto, dal tesoriere Giorgio Brean, dalla segretaria Ornella Mariotto e dalla consigliera Nicoletta Nobile. Il prossimo appuntamento del Mandorlo Fiorito sarà venerdì 13 novembre, alle 20.30, nella Sala consiliare del Municipio di Cogne, con una nuova serata di “7 Tazze di tè”. L’iniziativa, proposta dal Comune di Cogne con Il Mandorlo Fiorito, i Volontari del soccorso di Cogne e la Pro Loco di Cogne sarà dedicata al benessere psicologico e alla prevenzione del suicidio, attraverso un momento di dialogo e condivisione aperto alla comunità. La serata sarà allietata dai brani del gruppo musicale Matmalò e si svolgerà con il patrocinio della Regione e del Comune di Cogne.