Cogne, due operai minacciano di buttarsi dal tetto di una casa

COGNE (zgn) Si sono vissuti momenti cdi apprensione la mattina di giovedì scorso, 5 novembre, in una cantiere per la costruzione di una casa a Gimillan di Cogne. Due operai egiziani erano saliti sul tetto dell’edificio e minacciavano di buttarsi nel vuoto sostenendo di non essere stati pagati.

Sul posto sono giunti i carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e gli operatori del soccorso del 118 con ambulanze. Fortunatamente la situazione grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine è stata risolta senza che nessuno si facesse male. Infatti i due uomini sono stati fatti scendere dalla sommità del fabbricato e risultano illesi. Sull’accaduto sono in corso accertamenti congiunti di carabinieri e Polizia Locale.