Verrès, assemblea annuale dei Vigili del Fuoco volontari

VERRÈS (zgn) Domani, domenica 8 novembre, a Verrès si terrà l’assemblea annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. La manifestazione ha il sostegno della Regione, del Comune di Verrès e dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon. La giornata inizierà alle 9 nell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale, in via Frères Gilles, con l’assemblea annuale, durante la quale il presidente dei Vigili del Fuoco volontari Gian Marco Grange relazionerà sull’attività svolta nell’ultimo anno, e la consegna degli attestati di benemerenza e dei riconoscimenti per anzianità di servizio. Alle 11.30 si svolgerà la sfilata lungo le vie del paese con la partecipazione della Banda musicale di Verrès e Montjovet. Alle 12.30, il piazzale antistante l’Istituzione scolastica accoglierà la dimostrazione degli allievi dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco. Alle 13 il pranzo verrà servito al Ristorante La Kiuva di Arnad.

Ecco i nomi dei Vigili del Fuoco volontari con i relativi distaccamenti di appartenenza che riceveranno gli attestati di benemerenza: Aldo Cerise di Allein, Elio Dallod di Antey-Saint-André, Carlo Pellissier di Arvier, Sandro Jeantet di Cogne, Ferruccio Croux di Courmayeur, Rinaldo Cerisey di Etroubles, Stefano Nicoletta di Fénis, Piero Bordet di Hone e Bard, Corrado Brunet di Introd, Giovanni Gamba di Morgex, Corrado Haudemand di Nus, Enrico Pellegrino di Nus, Valter Chenal di Oyace, Claudio Chiono di Porossan ad Aosta, Marco Ferrod di Rhemes-Saint-Georges, Livio Branche di Saint-Christophe, Germano Bredy di Saint-Christophe, Luciano Cerlogne di Saint-Nicolas, Valter Paillex di Saint-Pierre, Mauro Talarico di Saint-Pierre, Pierangelo Dorindo di Verrès e Anna Maria Lesne del distaccamento della Valle del Lys.