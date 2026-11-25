AOSTA (zgn) Accusati di spaccio di droga, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Polizia e coordinata dalla Procura di Aosta, 6 aostani saranno processati a gennaio.

Davanti al giudice dovranno comparire Matteo Lain – arrestato venerdì scorso, 13 novembre, a Torino con l’accusa di rapina aggravata con suo fratello Massimiliano -, Omar Atioui, in carcere per altri reati, Paolo Cremascoli, Chiara Corvino e Mihindulu Lasuriya.

Le indagini della Squadra mobile sono partite oltre un anno fa e hanno condotto al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina.

Dalla Questura di Aosta spiegano che «Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere indizi riguardanti un sistema di relazioni tra fornitori, intermediari e acquirenti, alcuni dei quali avrebbero richiesto quantitativi di stupefacente compresi tra i 50 e i 150 grammi». Per l’accusa, Omar Atioui, che durante le indagini era già stato arrestato, si sarebbe più volte recato fuori regione per comprare la droga da immettere nel mercato aostano.

Secondo gli investigatori, il giro d’affari era di circa 20mila euro la settimana. Nel corso dell’attività sono emersi episodi legati al recupero dei crediti derivanti dallo spaccio.

In particolare, a uno degli indagati viene contestata una presunta condotta estorsiva nei confronti di un giovane valdostano, accompagnata da gravi minacce rivolte anche ai suoi familiari per ottenere il pagamento di un debito relativo a una precedente cessione di droga.