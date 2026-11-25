AOSTA (zgn) L’Usl della Valle d’Aosta fa il punto sulla situazione del Pronto Soccorso e dell’Ospedale regionale di Aosta anche in vista della stagione invernale, tradizionalmente caratterizzata da un significativo incremento degli accessi legato all’afflusso turistico e alla circolazione dei virus influenzali.

L’obiettivo prioritario è proteggere la tenuta dell’intero sistema sanitario regionale, attraverso misure finalizzate a garantire la continuità dei servizi essenziali, sostenere i professionisti sanitari e rafforzare il ruolo del territorio nella presa in carico dei bisogni di salute, anche per ridurre gli accessi evitabili al Pronto Soccorso.

«Vorremmo sempre comunicare buone notizie e prospettive rosee. Purtroppo, oggi siamo a commentare l’evidente difficoltà che l’azienda fronteggia sul tema delle risorse umane» ha ammesso il direttore sanitario Mauro Occhi durante la conferenza stampa convocata mercoledì scorso, 18 novembre, nella sede dell’Usl, alla quale hanno partecipato anche il direttore del Dipartimento strutturale Emergenza Urgenza Fabio Sciutti, la direttrice del Dipartimento strutturale di Area territoriale Hélène Impérial e la dirigente della Struttura complessa della Direzione delle Professioni sanitarie Laura Plati.

Pressione in aumento

E i dati dei primi 15 giorni di novembre confermano la pressione crescente sul Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini. Da domenica 1° novembre a domenica 15 novembre sono stati registrati 1.924 accessi, contro i 1.650 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 16,6 per cento. Un volume sostanzialmente analogo a quello del 2024, quando gli accessi erano stati 1.925, ma che attualmente deve essere affrontato con una disponibilità di personale più ridotta.

La situazione è particolarmente delicata anche sul fronte medico: nell’ultimo anno il numero dei medici in servizio al Pronto Soccorso è passato da 18 a 11, oltre al Direttore, in un contesto nazionale caratterizzato da crescenti difficoltà di reclutamento degli specialisti dell’emergenza-urgenza.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal boarding, ovvero la permanenza in Pronto Soccorso dei pazienti per i quali è stato disposto il ricovero, ma che non possono essere immediatamente trasferiti in reparto per indisponibilità di posti letto. La rilevazione giornaliera evidenzia, nei primi 15 giorni di novembre, un totale di 195 presenze in boarding nel 2026, rispetto alle 175 dello stesso periodo del 2025.

Questi numeri assumono un significato ancora più preoccupante alla luce dell’imminente stagione turistica. Nel dicembre 2025 gli accessi al Pronto Soccorso sono stati 4.940, rispetto ai 4.433 del dicembre 2024, con un incremento dell’11,4 per cento. Nello stesso periodo i ricoveri sono passati da 537 a 582.

Il rischio è quindi quello di affrontare un nuovo inverno ad alta intensità assistenziale con una dotazione di personale inferiore rispetto agli anni precedenti.

«Il Pronto Soccorso è già oggi sottoposto a una pressione paragonabile a quella che normalmente registriamo nei periodi più critici dell’inverno, ma la stagione turistica deve ancora cominciare. – evidenzia il dottor Fabio Sciutti, direttore del Dipartimento strutturale Emergenza Urgenza – Gli accessi stanno aumentando, i medici sono diminuiti e la carenza di personale infermieristico limita anche la disponibilità di posti letto nei reparti. Il problema non è soltanto il numero di persone che arrivano in Pronto Soccorso, ma soprattutto la difficoltà di trasferire tempestivamente nei reparti i pazienti che necessitano di ricovero. Il boarding rischia così di compromettere la capacità di risposta alle nuove emergenze. Stiamo predisponendo tutte le misure organizzative possibili per affrontare i prossimi mesi, ma dobbiamo essere consapevoli che ci aspetta un inverno particolarmente difficile. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza delle cure, proteggere il personale e preservare la capacità del Pronto Soccorso e dei reparti ad alta intensità di cura».

Più posti letto sul territorio

Per affrontare l’incremento previsto della domanda sanitaria, l’Usl punta su un insieme di interventi organizzativi che coinvolgono Ospedale e territorio. Tra le misure individuate figura la disponibilità di 40 posti letto aggiuntivi sul territorio, attraverso la struttura R2 di Verrès e l’Ospedale di Comunità, per favorire la continuità assistenziale e contribuire ad alleggerire la pressione sui reparti ospedalieri. Nel mese di dicembre sarà inoltre definito il piano di gestione dell’iperafflusso, che prevede misure organizzative specifiche per affrontare il periodo di maggiore criticità. Come già avviene durante le festività natalizie, è previsto il rafforzamento della presenza infermieristica in Pronto Soccorso.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dal Bed Manager, figura incaricata di coordinare la gestione dei posti letto e di facilitare i percorsi di ricovero e dimissione. In caso di ulteriore aggravamento della situazione, potrà essere attivata l’Unità di Crisi, composta dalla Direzione sanitaria, dalla Direzione medica di presidio, dal Bed Manager e dai Direttori delle strutture interessate, con il compito di monitorare quotidianamente l’andamento dell’afflusso e adottare tempestivamente le necessarie misure organizzative.

Accanto agli interventi ospedalieri, saranno determinanti il rafforzamento dei servizi territoriali, la continuità assistenziale, le Unità di Continuità Assistenziale, gli ambulatori turistici e i centri traumatologici, chiamati a rispondere alle esigenze della popolazione residente e dei numerosi turisti attesi nei prossimi mesi.