Denunciato per l’aggressione in via Guido Rey ad Aosta

AOSTA (zgn) A un mese di distanza dall’aggressione avvenuta in via Guido Rey ad Aosta la Polizia ha identificato e denunciato un 26enne. Il fatto risale alle 4.30 di domenica 4 ottobre. Davide Cappello, 38 anni, era stato brutalmente colpito al volto. Soccorso e trasferito all’Ospedale regionale dagli operatori del 118, er stato ricoverato con una prognosi di 20 giorni. La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora in corso da parte degli inquirenti ma alla base ci sarebbero futili motivi, probabilmente legati all’abuso di alcolici. l. Per risalire all’autore, la Squadra Mobile ha sentito le persone che avevano trascorso la serata con il 38enne e ha visionato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona e degli esercizi commerciali. Inizialmente gli elementi erano pochi: il ferito ricordava poco dell’accaduto e non c’erano testimoni diretti. A prestare i primi soccorsi era stato un amico, arrivato dopo una telefonata della vittima, che lo aveva trovato a terra.