St-Pierre, danni ingenti causati da un incendio in un capannone

SAINT-PIERRE (zgn) Sono ingenti i danni causati da un incendio divampato lunedì scorso, 2 novembre, in un capannone nell’area artigianale e industriale di Saint-Pierre, in località Preille, a valle della Statale 26. Non ci sono feriti. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco, professionisti e volontari. Il rogo sarebbe partito – per motivi in fase di accertamento – dall’officina del fabbro Livio Mognol, pluripremiato artigiano della Fiera di Sant’Orso, che opera all’interno dello stabile. Il fuoco si è esteso in breve tempo alle porzioni vicine dello stesso edificio, dove non si trovava nessuno: un deposito di infissi e il magazzino di un privato, con prevalenza di legname al suo interno. Non è stato intaccato dalle fiamme il resto del fabbricato, che ospita un panificio e un laboratorio artigianale. L’incendio ha raggiunto rapidamente la copertura provocando anche danni alle strutture, per cui sono in corso le verifiche sull’agibilità. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il Corpo Forestale della Valle d’Aosta.