“Dal buio alla luce”, a Saint-Vincent mostra per la prevenzione del suicidio

SAINT-VINCENT (zgn) Sono 114 le fotografie arrivate dalla Valle d’Aosta e da diverse regioni italiane per il concorso fotografico “Dal buio alla luce”, promosso dal Circolo Fotografico e Associazione Incontroluce nell’ambito del progetto “La parte che non vedevate”. Oggi, sabato 10 ottobre, alle 17, al Centro Congressi comunale di Saint-Vincent, in via Vuillerminaz, si svolge la cerimonia di premiazione delle opere selezionate. Dietro il concorso c’è un obiettivo che va oltre la fotografia. “La parte che non vedevate” nasce nell’ambito della prevenzione del suicidio e dei comportamenti anticonservativi, con l’intento di contribuire a portare alla luce un fenomeno sul quale pesano ancora silenzi, difficoltà nel parlarne e stigma. Il suicidio rimane spesso qualcosa che si fatica persino a nominare: un gesto che può lasciare dietro di sé domande, dolore e isolamento e che, proprio per questo, rischia di rimanere nascosto anche nelle conversazioni familiari e sociali. Il progetto prova a intervenire anche su questo silenzio, utilizzando la fotografia come strumento di espressione e sensibilizzazione, capace di dare forma a emozioni e vissuti che non sempre trovano facilmente le parole. Dopo la premiazione, il progetto proseguirà con l’esposizione alla Saletta Civica di Saint-Vincent, dove da domani, domenica 11, a domenica 25 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente la mostra. L’allestimento sarà aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20; sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. L’ingresso è gratuito.