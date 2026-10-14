Raccolti sedicimila euro per aiutare le persone danneggiate dagli incendi a Pontey e Fontainemore

AOSTA (zgn) La solidarietà, quando passa dalle comunità, diventa un aiuto concreto. Si sono concluse con una raccolta complessiva di 16mila euro le iniziative promosse dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate, a sostegno delle persone e delle famiglie colpite dagli incendi avvenuti negli scorsi mesi a Pontey e a Fontainemore.

Per l’incendio di Pontey sono stati raccolti 13mila euro. Le donazioni erano state attivate per sostenere la famiglia Lillaz, la cui abitazione era stata gravemente danneggiata dalle fiamme. Per l’incendio di Fontainemore, invece, la raccolta fondi ha raggiunto 3mila euro, destinati a Piero Villatora, residente nel villaggio di Planaz, che aveva perso i beni personali in seguito all’incendio che aveva distrutto la sua abitazione.

Le somme raccolte saranno utilizzate per contribuire alle spese più urgenti e accompagnare le persone coinvolte nella fase successiva agli incendi, con l’obiettivo di trasformare la vicinanza espressa dai donatori in un sostegno immediato e tangibile.

«La comunità di Pontey ha risposto con generosità e senso di responsabilità a un momento di grande difficoltà. – evidenzia una nota dell’Amministrazione comunale di Pontey – Ringraziamo tutte le persone che hanno donato, anche con piccoli contributi, e la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta per avere messo a disposizione uno strumento serio e rapido. Alla famiglia colpita rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno».

Anche dall’Amministrazione comunale di Fontainemore arriva un messaggio di gratitudine: « Ringraziamo quanti hanno scelto di sostenere Piero in una fase particolarmente difficile. La raccolta fondi ha permesso di trasformare la vicinanza della comunità in un aiuto concreto. A Piero rinnoviamo la nostra solidarietà e l’augurio di poter affrontare con maggiore serenità il percorso di ripartenza».

«La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta nasce per facilitare l’incontro tra bisogni reali e disponibilità a donare. – sottolinea Patrik Vesan, segretario generale della Fondazione – In situazioni come queste, il nostro compito è offrire alle comunità uno strumento affidabile, trasparente e vicino al territorio. Le raccolte fondi per Pontey e Fontainemore confermano quanto sia importante costruire reti di solidarietà capaci di attivarsi rapidamente, valorizzando la generosità dei cittadini e il ruolo delle Amministrazioni locali».

La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta « Ringrazia tutti i donatori, i Comuni coinvolti e le realtà del territorio che hanno contribuito alla diffusione delle iniziative».