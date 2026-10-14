Rogo di Aymavilles, definitiva l’assoluzione di Luca Dovigo

AOSTA (zgn) La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Aosta sull’assoluzione di Luca Dovigo, il comandante del Corpo Forestale dalla Valle d’Aosta. Luca Dovigo era stato indagato nell’ambito di un filone dell’inchiesta sul maxi incendio di Aymavilles, dove nel luglio di 3 anni fa bruciarono 115 ettari di terreno, 2 abitazioni furono distrutte e una danneggiata. Il Comandante del Corpo Forestale era accusato di aver rivelato al telefono a un dirigente regionale, ora in pensione, che il Pubblico ministero titolare del fascicolo aveva nominato un consulente tecnico d’ufficio nell’ambito dell’indagine sul rogo.

Al termine del processo di primo grado, Luca Dovigo era stato assolto da tutte le accuse «Perché il fatto non sussiste». Contro la decisione la Procura aveva però fatto appello. Giovedì scorso, 8 ottobre, il Procuratore generale ha rinunciato all’Appello e i giudici lo hanno ritenuto inammissibile, andando così a confermare l’assoluzione.