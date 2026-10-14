Valle d’Aosta Motorsport celebra il suo quarantennale in piazza Arco d’Augusto

AOSTA (zgn) In occasione dei suoi quarant’anni di attività l’Associazione Valle d’Aosta Motorsport oggi, sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 17, è in piazza Arco d’Augusto, ad Aosta, con uno stand dove si possono acquistare dei gadget a fronte di un’offerta minima. I più piccoli hanno la possibilità di vivere un’esperienza di fuoristrada su ostacoli artificiali. L’Associazione Valle d’Aosta Motorsport, attualmente presieduta da Nantas Gheza, mette a disposizione della Protezione Civile i suoi fuoristrada per raggiungere zone devastate da calamità naturali o nel caso di altre emergenze, come è successo per l’alluvione in Valle d’Aosta del 2000 o i terremoti nel centro Italia. I fondatori di Valle d’Aosta Motorsport sono Paolo Sinisi, Mara Luana Resburgo, Roberto Tesio, Ornella Lunardi e Cristina Martino. «Giungere al traguardo del quarantesimo anniversario di operatività significa molto più che celebrare una semplice ricorrenza: – dichiara il presidente Nantas Gheza – rappresenta la testimonianza viva di una storia fatta di tenacia, altruismo e profondo legame con il territorio. Per l’Associazione di Protezione Civile Valle d’Aosta Motorsport la passione per i motori si è progressivamente trasformata in una solida e strutturata realtà di soccorso, prevenzione e supporto alla collettività. Nata dall’intuizione di un gruppo di appassionati desiderosi di mettere la propria esperienza automobilistica e la conoscenza dei percorsi montani al servizio degli altri, l’associazione si è evoluta nel tempo, fino a diventare un tassello fondamentale nel panorama del volontariato e del sistema di Protezione Civile, sia a livello locale che nazionale».