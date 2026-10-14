AOSTA (zgn) Da giovedì 1° ottobre a domenica 4 Gemona del Friuli ha accolto il Raduno interregionale del volontariato di Protezione civile – Evento nord Italia, al quale ha partecipato anche la Protezione civile della Valle d’Aosta con la propria colonna mobile regionale e una trentina di persone. La manifestazione, organizzata dalla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, ha riunito oltre 400 volontari e funzionari provenienti da Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano ed Emilia-Romagna, oltre al Dipartimento nazionale della Protezione civile, in un programma articolato tra attività operative, esercitazioni e momenti di confronto. La scelta di Gemona del Friuli, tra i centri maggiormente colpiti dal terremoto del 1976, ha conferito all’evento un particolare valore anche dal punto di vista della memoria e della cultura della Protezione civile. «La partecipazione al Raduno interregionale del nord Italia – dichiara il capo della Protezione Civile valdostana Valerio Segor – ha rappresentato per la Protezione civile valdostana un’importante occasione di confronto operativo con le altre componenti del Servizio nazionale. Le attività esercitative e gli approfondimenti tecnici hanno consentito di condividere esperienze, verificare procedure e rafforzare le relazioni tra strutture che, in caso di emergenza, sono chiamate a operare insieme. Momenti come questo contribuiscono a consolidare la capacità di risposta complessiva del sistema di Protezione civile».
Protezione civile, la colonna mobile al Raduno a Gemona del Friuli
Redazione · Pubblicato il
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