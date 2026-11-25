LA SALLE (zgn) Dopo la caduta di giovedì scorso, 19 novembre, di un masso a La Salle, il tratto di autostrada A5 tra Aosta ovest e Entrèves ieri, venerdì 20, è rimasto precauzionalmente chiuso al traffico. Sono in corso – riferisce la società concessionaria Rav – i lavori di messa in sicurezza che dovrebbero essere ultimati entro oggi, sabato 21 novembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. I mezzi provenienti dal Traforo del Monte Bianco e diretti verso Torino devono percorrere la strada statale 26 in direzione Torino e rientrare in A5 allo svincolo di Aosta ovest. Quelli provenienti da Torino e diretti al Traforo del Monte Bianco devono invece uscire allo svincolo di Aosta ovest e proseguire sulla strada statale 26.