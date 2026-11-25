AOSTE (ces) L’Académie Saint-Anselme d’Aoste, à l’occasion de la séance d’automne, recevra une délégation de l’Académie florimontane d’Annecy, partenaire dans le cadre du projet Passval visant à revitaliser le rôle social et culturel des sociétés savantes alpines en valorisant leur patrimoine matériel et immatériel. La séance se tiendra vendredi 27 novembre, à 14h30, dans la salle de l’Évêché d’Aoste, avec la conférence “Vie et mort de Pierre II de Cly, le dernier seigneur du Cervin” conférence par Pierre Adrien du Cly. Auteur du dernier volume des “Écrits d’histoire, de littérature et d’art” de l’Académie, Pierre Adrien du Cly a consacré sa thèse, soutenue à la Sorbonne, à l’étude de sa famille ancestrale. Après l’exil qui lui fut imposé en 1376, Pierre II de Cly se déplace vers le comté de Bourgogne, puis vers le territoire transjurassien soumis à la juridiction des princes-évêques de Bâle, et enfin vers l’Alsace habsbourgeoise: un exemple de transrégionalisme et d’errance féodale envisagés comme stratégies de préservation du patrimoine dynastique. Ensuite, ce sera le tour de la conférence “Germain Sommeiller: un destin sabaudo-piémontais” par André Pallatier. Secrétaire de l’Académie florimontane et ancien président de l’Association Rencontres Italie Annecy, André Pallatier a mené de longues recherches sur Germain Sommeiller (1815-1871), ingénieur et homme politique savoyard du royaume de Sardaigne, qui fut l’un des maîtres d’œuvre du tunnel ferroviaire du Fréjus, dont le percement débuta en 1857. Puis Davy Marguerettaz interviendra avec un exposé sur “Hommes et livres de l’Académie Saint-Anselme: méthodologie et orientations de recherche”. Davy Marguerettaz a obtenu une bourse dans le cadre du projet Passval afin de mener des recherches sur la composition sociale de l’Académie Saint-Anselme et sur les parcours de ses membres, notamment à travers les legs de livres respectifs qui ont contribué à constituer la bibliothèque de notre société. Dans son intervention, Davy Marguerettaz présentera les approches méthodologiques adoptées ainsi que les premiers résultats de ses recherches.