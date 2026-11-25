CHÂTILLON (mpl) Il tema degli inediti, cioè dei dipinti nono conosciuti, nella lunga attività di Italo Mus ha sempre affascinato gli appassionati del pittore valdostani, collezionisti o meno che siano. L’alta frequentazione di villeggianti in Valle d’Aosta e in particolare a Saint-Vincent dove Italo Mus aveva una propria galleria aveva allargato negli anni Trenta e Quaranta soprattutto la schiera di acquirenti, tanto che suoi lavori, anche di pregio, sono stati ritrovati pure in Calabria.

Quindi non deve stupire il fatto che un collezionismo affezionato all’epoca, come quello di Angelo Varicchio abbia permesso di creare una raccolta di ben 23 dipinti di Italo Mus, rimasti nella casa di famiglia sino a quando la nipore, Isabella Morandotti, nel 2025 ne ha proposto l’acquisto alla Regione, che al riguardo ha investito la rilevante somma di 120mila euro per acquistare l’intero corpus di opere. La particolarità del lotto risiede sicuramente nel rapporto tra collezionista ed artista, un rapporto sicuramente di amicizia e di stima, tanto da portare 23 quadri nella casa di Angelo Varicchio, opere selezionate dallo stesso Mus che scelse dei suoi soggetti particolarmente riusciti dipinti negli anni precedenti alle acquisizioni, aggiungendo delle nuove opere secondo i desideri del committente.

La curiosità degli appassionati di Italo Mus per questo lotto di opere finora mai esposto verrà appagata dalle 11 di oggi, sabato 21 novembre, da quando con l’inaugurazione della mostra appositamente dedicata alla collezione Varicchio potranno essere ammirati i quadri nelle loro cornici originali, dopo un lavoro di restauro e pulizia effettuato nei mesi scorsi. Ad ospitarli sono le sale del Museo Gamba di Châtillon e li potranno essere ammirati sino a domenica 17 gennaio 2027, nell’ambito della rassegna Détails, alla sua nona edizione.

L’esposizione, dal titolo “Italo Mus. Opere inedite dalla collezione Varicchio di Domodossola”, è curata da Sandra Barberi, studiosa ed esperta dell’opera di Italo Mus, oltre ad incuriosire visto che comprende 23 opere del periodo più amato di Italo Mus, quello tra anni Trenta e Quaranta, rilancia al rialzo le stime della produzione del pittore di Saint-Vincent che il suo storico collaboratore Luciano Proverbio negli anni Ottanta del Novecento aveva indicato sicuramente al ribasso, considerato come negli ultimi anni dal mercato italiano siano emerse centinaia di opere non pubblicate o esposte.

Proprio in questo contesto, dopo la mostra da febbraio a maggio del 2025 del Museo Archeologico Regionale di inediti di cui si è occupato, l’aostano Remo Busana da anni attento studioso dell’opera di Italo Mus ha “scovato” recentemente un altro nucleo di 6 quadri, oggetto di un recente articolo apparso sulla Rivista Biellese nel numero pubblicato ad ottobre.

Anche in questo caso la storia è affascinante e narra di una giovane maestra, originaria di Settimo Rottaro in provincia di Torino, incaricata come insegnante alle scuole elementari di La Magdeleine e di Saint-Vincent negli anni Trenta. Nata nel 1908, la maestra Maria Vachino conobbe Italo Mus ed appassionatasi alla sua pittura acquistò inizialmente 2 dipinti, ai quali se ne aggiunsero altri 2 fino al suo trasferimento ad insegnare a Settimo Rottaro. L’amicizia tra Maria ed Italo però non si interruppe, anzi il pittore andò a trovare lei e la sua famiglia, in particolare il fratello Michelangelo, nel paese piemontese e nel 1942 dipinse su tavola un interessante notturno del borgo di Settimo Rottaro e la locale chiesa parrocchiale dedicata a San Bononio.

Da Settimo Rottaro, Maria Vachino concluse l’attività di maestra a Biella, conservando sempre in ogni suo trasferimento i 6 quadri di Italo Mus, 4 dei quali le ricordavano quella straordinaria esperienza giovanile nella valle del Cervino. E così ha fatto la sua famiglia che nelle scorse settimane si è messa in contatto con Remo Busana, scrivendo un nuovo capitolo nella lunga attività artistica di Italo Mus.