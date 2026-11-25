BARD (zgn) E’ stata inaugurata giovedì scorso, 19 novembre, nel Forte di Bard la mostra fotografica “Sulle tracce di Marco Polo”. L’allestimento, aperto al pubblico fino domenica 28 febbraio 2027, propone un affascinante viaggio visivo firmato da Michael Yamashita, fotografo statunitense di origini giapponesi, tra i più influenti della sua generazione e icona globale. L’esposizione celebra lo straordinario lascito del leggendario mercante veneziano, gettando un ponte ideale tra passato e presente. Con questo nuovo progetto, il fotografo segue fedelmente l’itinerario tracciato nel Milione, trasformando il viaggio del XIII secolo in un’avventura contemporanea. Il percorso espositivo parte dall’Italia per snodarsi attraverso i territori carichi di mito dell’Asia centrale, toccando paesi come Turchia, Iran, Afghanistan, Birmania, Cina e India.

Quando la natura fa sorridere: The Comedy Wildlife

Venerdì prossimo, 27 novembre, alle 17, invece verrà inaugurata la mostra The Comedy Wildlife Photography Awards. Con questo allestimento il Forte di Bard volge il suo consueto sguardo attento al mondo animale e alle tematiche ambientali con un registro comunicativo inedito. L’approccio ironico e il linguaggio universale dello humour diventano uno strumento accessibile e d’impatto per promuovere la conservazione delle specie animali e la salvaguardia del pianeta. L’undicesima edizione del premio, la prima ad essere presentata in Italia, ha fatto segnare un record di partecipanti, con oltre diecimila scatti provenienti da più di cento Paesi. L’esposizione, nelle sale dell’Opera Mortai, sarà visitabile da sabato 28 novembre a domenica 7 marzo 2027.

Conferenza Museologia e responsabilità sociale

Domenica prossima, 29 novembre, alle 16 , il Forte di Bard organizza una conferenza con Maurizio Vanni, docente di museologia e storico d’arte presso l’Università di Pisa e Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale a Milano, autori con il compianto Michele Lanzinger, del libro “Museologia e responsabilità sociale. Inclusione esperienziale, accessibilità, salute e ben-essere”. La presentazione del volume consentirà di esaminare con maggiore attenzione i temi affrontati nella conferenza promossa nel giugno scorso che ha visto protagonisti alcuni direttori di importanti realtà museali italiane: il ruolo dei musei nella società contemporanea, il rapporto tra cultura, accessibilità, inclusione, salute e benessere. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il modulo sul sito fortedibard.it. Per informazioni gli interessati possono telefonare al numero 0125 833818.