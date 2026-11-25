AOSTA (zgn) Al via la 56esima edizione de Lo Charaban al Teatro Giacosa di Aosta. Le pièces andranno in scena da martedì prossimo, 24 24 novembre, a sabato 28 novembre, alle 21, e domenica 29 novembre, con inizio alle 15. L’edizione 2026, proporrà ancora una volta 3 rappresentazioni inedite. La prima parte di ogni serata sarà dedicata a Lo Tsatë di Andrea Cavagnet: la storia è ambientata in un castello il cui proprietario ha gravi difficoltà finanziarie, ma i cui dipendenti rifiutano l’idea di una vendita. La seconda parte proporrà Tëta Verda di Eleonora Rasetto: una commedia spassosa che si svolge la sera di Capodanno in una casa valdostana, scandita da equivoci, scambi di ruoli e scene di vita domestica. Sempre nella seconda parte verrà rappresentata La Plasteucca di Paola Vuyet: una pièce esilarante che si svolge in un giardino dove una signora organizza la presentazione di un prodotto.