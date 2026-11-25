AOSTA (zgn) Nell’ambito della Saison Culturelle, oggi, sabato 21 novembre, alle 20.30, il Teatro Splendor di Aosta ospita Sergio Cammariere con il tour “La pioggia che non cade mai”. Un appuntamento dedicato all’incontro tra canzone d’autore e jazz che vede, al pianoforte e alla voce, il cantautore ripercorrere 20 anni di musica affiancando ai brani più noti le composizioni strumentali e le canzoni dell’ultimo disco. Per la Sezione Littérature lunedì 23 ottobre, alle 18, il Teatro Splendor accoglierà Michele Mari, vincitore del Premio Strega e del Premio Strega Giovani 2026 con “I convitati di pietra”. Modera la serata Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Martedì 24 novembre, alle 20.30, allo Splendor andrà in scena “La Lettera”. Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa. Sabato 28, alle 20.30, e domenica 29 novembre, alle 15, allo Splendor tornerà l’opera lirica con “La traviata” di Giuseppe Verdi. L’opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave è proposta nell’allestimento con la regia di Andrea Bernard e la direzione d’orchestra di Jacopo Brusa. La sezione Cinéma della Saison Culturelle proporrà al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta “No good men” di Shahrbanoo Sadat (martedì 24 novembre alle 15.30 e alle 21 e mercoledì alle 18.30). A Kabul alla vigilia del ritorno dei talebani, Naru sfida pregiudizi e discriminazioni per affermare la propria indipendenza, tra azione, politica e lotta per la libertà. “L’hangar rosso (Hangar rojo)” di Juan Pablo Sallato sarà proiettato martedì 24 alle 18.30 e mercoledì 25 alle 15.30 e alle 21. Alla vigilia della dittatura di Pinochet, un capitano dell’aeronautica cilena si trova stretto tra gli ordini dei superiori e la propria coscienza, in un thriller teso sul coraggio morale e le scelte decisive di fronte alla storia. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano.